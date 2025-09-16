Paura a Valledoria, in località Baia delle Mimose, dove intorno alle 20.30 un incendio divampato in un canneto ha rapidamente raggiunto un capannone agricolo.

La struttura è stata completamente distrutta dalle fiamme, ma grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tempio si è evitato che il rogo si estendesse alla vegetazione circostante.

Le squadre hanno lavorato a lungo per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

