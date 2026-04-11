Il Comune di Valledoria potenzia la segnaletica turistica e l’identità visiva. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nel progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'immagine cittadina. L’obiettivo è chiaro: rendere il territorio sempre più accessibile, accogliente e immediatamente riconoscibile sia per i residenti che per i numerosi turisti che ogni anno scelgono le nostre coste. Negli ultimi anni, il Comune ha messo in campo un importante intervento di restyling della segnaletica direzionale. I nuovi pannelli, caratterizzati da un design moderno e colorato, sono stati studiati per riflettere l’identità visiva del progetto "Valledoria Turismo".

Questa operazione non è solo estetica, ma funzionale: crea infatti un filo diretto tra la cartellonistica fisica, il sito web ufficiale e l’app digitale dedicata. Una continuità "tra reale e virtuale" pensata per facilitare l'orientamento e rendere la scoperta delle bellezze locali un’esperienza semplice e intuitiva. Sulla strategia adottata interviene il sindaco di Valledoria, Marco Muretti: "Investire sulla segnaletica e sulla comunicazione coordinata significa dare valore al nostro patrimonio. Vogliamo che chiunque arrivi a Valledoria si senta guidato e benvenuto. 'Valledoria Turismo' non è solo un marchio, ma un sistema integrato che connette le nostre spiagge, i servizi e le infrastrutture digitali. Con questi interventi, rendiamo la narrazione del nostro territorio coerente e moderna, facilitando la vita ai cittadini e offrendo ai visitatori uno strumento immediato per scoprire ogni angolo della nostra splendida costa."

I lavori di potenziamento hanno toccato i punti chiave del territorio, a partire dalle coste: ogni spiaggia ha ora una sua identità precisa grazie all'installazione di una segnaletica personalizzata per le discese a mare, con grafiche studiate appositamente per valorizzare ogni singolo litorale. L’intervento ha riguardato anche la viabilità generale e il decoro urbano, con un sensibile incremento dei cartelli direzionali in tutto il territorio e una cartellonistica dedicata per le tre nuove rotatorie, così da rendere il traffico più fluido e sicuro. Parallelamente, abbiamo voluto rafforzare l’accoglienza turistica attraverso il potenziamento degli Info Point di San Pietro e del centro urbano, veri punti di riferimento per chi visita Valledoria. Un’attenzione particolare è stata riservata alla mobilità sostenibile: le fermate dello shuttle bus hanno una nuova veste grafica coordinata, pensata per rendere il trasporto pubblico non solo più facile da individuare, ma perfettamente integrato con il brand turistico cittadino. Con queste azioni, l’Amministrazione ribadisce l'impegno a investire sulla qualità dei servizi. Siamo convinti che un’immagine urbana curata e moderna sia il miglior biglietto da visita possibile, capace di fare da traino per la crescita turistica ed economica di tutta la nostra comunità.

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