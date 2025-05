Il Comune di Valledoria annuncia un importante traguardo nel percorso di risanamento finanziario dell'ente: il completo ripianamento del disavanzo di amministrazione accumulato negli esercizi precedenti. Grazie a un'attenta e rigorosa gestione delle risorse pubbliche, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Muretti è riuscita a riportare in equilibrio i conti, ponendo solide basi per il futuro sviluppo del territorio.

Il percorso di risanamento ha visto il superamento di significative criticità finanziarie, come evidenziato dalle seguenti poste contabili: il disavanzo del rendiconto 2021, pari a 1.297.518,32, euro è stato ripianato grazie all'approvazione della deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 29 novembre 2022. Successivamente, il disavanzo emerso dal rendiconto 2023, quantificato in 511.524,14, euro è stato anch'esso ripianato con l'approvazione della deliberazione del consiglio del 29 aprile 2025. Complessivamente, dal 2021 ad oggi, l'amministrazione comunale di Valledoria ha ripianato un disavanzo totale di 2.241.469,75 euro riuscendo a chiudere con un avanzo di amministrazione pari a oltre 140 mila euro. Il percorso di risanamento è stato supportato anche da strumenti finanziari esterni, come la richiesta di un primo finanziamento alla Regione, avanzata nel novembre 2021 per un importo di 432.427,29 euro, finalizzata proprio alla copertura del disavanzo.

«Questo risultato è frutto di un lavoro impegnativo e costante, improntato alla massima trasparenza e responsabilità nella gestione della cosa pubblica -dichiara il sindaco di Valledoria, Marco Muretti- . Abbiamo affrontato una situazione finanziaria complessa con determinazione, adottando misure correttive e ottimizzando le spese, senza tuttavia compromettere la qualità dei servizi essenziali per i nostri cittadini. Il ripianamento del disavanzo non è un punto di arrivo, ma un fondamentale punto di partenza che ci permette ora di programmare il futuro di Valledoria con maggiore serenità e con la possibilità di investire in progetti concreti per la crescita della nostra comunità.»

Con un bilancio risanato, il Comune di Valledoria può ora guardare con rinnovato ottimismo alle sfide future, forte di una ritrovata solidità finanziaria al servizio del benessere della comunità.

