Scontro tra due autovetture, “vittima” il semaforo. Ieri notte a Sassari, all’altezza dell’incrocio tra via Grazia Deledda, via Manzoni e via Sulcis, due macchine, per cause in corso di accertamento, si sono schiantate coinvolgendo il semaforo presente accanto alla chiesa.

Ingenti i danni alle lanterne, quasi divelte dal palo e finite penzoloni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata