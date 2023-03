Grazie ai fondi della Rete metropolitana del Nord Sardegna, sono iniziati i lavori di manutenzione della Madonna di Fatima di La Muddizza, a Valledoria.

Gli interventi sugli spazi esterni che saranno realizzati andranno a rafforzare la centralità della chiesa, come punto di riferimento urbano e come punto di aggregazione sociale. Sono previste opere di riqualificazione della pavimentazione esterna, delle aree verdi e degli accessi pedonali circostanti su aree di proprietà comunale. Un'azione che si pone l'obiettivo di agire sulla viabilità a velocità limitata, la creazione di una piazza ad uso prevalentemente pedonale, la cura dell'arredo urbano, come panchine e verde. Non solo, particolare attenzione è stata rivolta alla creazione dell’area con circolazione veicolare a velocità limitata, fulcro del progetto, che permetterà una maggiore sicurezza per i pedoni nello snodo centrale all’interno del centro urbano.

Un intervento che potrà contare su 240mila euro e che rientra in una politica più generale dell'amministrazione comunale dedicata al decoro dell'arredo urbano, alla valorizzazione e ad una migliore fruizione degli spazi.

«Si tratta di un progetto che punta a migliorare l’accessibilità alla chiesa della Madonna di Fatima della Muddizza, a Valledoria - dice il sindaco, Marco Muretti - che parte da un ragionamento più ampio dedicato al territorio, in questo caso legato alla sua valorizzazione, e al tempo stesso degli spazi adiacenti. Perché è al centro dell'abitato ma non è accessibile al meglio».

«L’intento dell'intervento diventa, di fatto, quello di superare i limiti attuali dando un’identità al centro della Muddizza e ricucire le due parti del territorio esaltando la chiesa. Tutto questo con la costruzione di spazi che si strutturano come elementi di connessione tra la chiesa, appunto, e il territorio circostante. In un tratto nel quale nascerà una zona a velocità limitata a 30 Km/h».

© Riproduzione riservata