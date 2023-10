Corsa contro il tempo per trovare immediatamente le risorse per finanziare i lavori della manutenzione straordinaria della condotta che alimenta l’irrigazione della bassa valle del Coghinas.

«In ballo c’è la sopravvivenza di un comparto economico d’eccellenza che non può perdere in competitività. Oltre 1050 ettari, 130 aziende, 400 addetti, accordi commerciali. Non possiamo aspettare un minuto di più, perché il fatto di trovare le risorse, apre le porte a un iter burocratico che sappiamo essere lungo, tra appalto, affidamento e quanto è necessario».

Questo l’obiettivo di tutti gli attori coinvolti nella riunione urgente convocata a Valledoria dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per trovare soluzioni immediate al problema della condotta collassata per ben quattro volte negli ultimi due mesi, e che non può essere riparata se non con un intervento di manutenzione straordinaria quantificato in 4,3 milioni di euro.

Per questo stamane il consorzio ha presentato diverse possibilità, tra cui quella che l'ente possa contrarre un mutuo con la garanzia della regione Sardegna, e che permetta quindi di affrettare i tempi relativi alla burocrazia.

«Si tratta di un intervento che non è prorogabile – ha spiegato Toni Stangoni, presidente del Consorzio - perché già dalla prossima primavera potremmo trovare serissime difficoltà a dare una risposta in termini di approvvigionamento idrico a un comparto che qua regge l’economia locale. Stiamo quindi parlando di un territorio che proprio sull’acqua e sulla distribuzione che ne fa questo consorzio attraverso le proprie infrastrutture, basa la sua capacità produttiva e rifornisce i punti vendita di prodotti di altissima qualità. Per questo la politica ha un ruolo importantissimo nel trovare immediatamente la soluzione. Ossia le somme che portino alla immediata cantierabilità dell’opera».

Presenti, oltre ai vertici del Consorzio, il direttore generale Giosuè Brundu e il direttore tecnico Giuseppe Bellu, anche i rappresentanti regionali dell’assessorato ai Lavori Pubblici, con Pierluigi Saiu, la consulente dell’assessorato all’agricoltura Sonia Pilli, il presidente del consiglio regionale Michele Pais, il presidente della commissione Attività produttive Piero Maieli, il presidente di Coldiretti Sassari Antonello Fois, e per la Cia Sassari Luigi Bua. Il prossimo step sarà lunedì quando ci sarà l’incontro con l’assessorato regionale all’Agricoltura.

