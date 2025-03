Continuità territoriale, servono maggiori risorse come in Francia e in Spagna. Parola del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo. «La Francia spende 90 milioni di euro in continuità territoriale a favore dei 400mila abitanti della Corsica per un totale di 225 euro ad abitante, la Spagna spende 200 milioni di euro per i cittadini delle Canarie che sono un milione, quindi 200 euro ad abitante. Lo Stato italiano invece non investe neanche un euro nella continuità territoriale per i sardi e come sappiamo zero diviso qualsiasi numero fa sempre e solo zero: questo vale il diritto alla mobilità dei sardi per il governo!», dice Di Nolfo.

«A questo punto o diventa una battaglia culturale, e fortunatamente la Regione Sardegna continua a garantire l'investimento anche sulle nuove rotte, o non ci sono vie di uscita. La Regione Sardegna al momento porta avanti questa la battaglia con le proprie risorse, 40 milioni di euro, ma ha bisogno del supporto totale. La vera sfida del prossimo futuro per far sì che i sardi esercitino il proprio diritto alla mobilità e gli venga riconosciuto come tale, altrimenti il concetto di insularità inserito in Costituzione rimane lettera morta», chiude il consigliere regionale.

