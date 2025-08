È stato riportato completamente a galla il motopeschereccio Saturno, l’imbarcazione che era riuscita ad ormeggiare nella banchina della Darsena, nello scalo di Porto Torres, dopo che nella notte tra giovedì 31 e venerdì 1 agosto aver urtato contro gli scogli, imbarcando acqua dalla prua squarciata fino a comprometterne la galleggiabilità.

L’intervento del nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Sassari e Cagliari, con la collaborazione delle squadre del distaccamento di Porto Torres, era cominciato venerdì poco prima delle due della notte, oltre 48 ore di attività di svuotamento dello scafo per evitare che l’unità navale si inabissasse, operazione coordinata dalla Capitaneria di porto che indaga sulle cause e sulle eventuali responsabilità che hanno determinato l’incidente.

Questa mattina si è concluso l’intervento, grazie al posizionamento di palloni di sollevamento, e nelle prossime si provvederà al recupero con la gru della società Cermelli per il trasporto nel cantiere navale e la eventuale riparazione.

A bordo del Saturno al momento dell’incidente vi erano tre persone componenti l’equipaggio, compreso il comandante che, probabilmente per un colpo di sonno, non ha avvertito il pericolo in mare. I danni sono ingenti.

