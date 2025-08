In occasione dell’allestimento della mostra dell’artista Odo Tinteri “Barche nella storia. Barche del Mediterraneo”, inaugurata lo scorso 26 luglio e visitabile fino al 17 agosto nel porto antico di Turris Libisonis, sito romano della città di Porto Torres, l’amministrazione comunale e la società cooperativa Memoria Storica che gestisce l’Ufficio Turistico comunale promuovono l’evento “Rotta verso Turris. Giulio Cesare, Flavia Publicia e i culti stranieri: approdi di uomini e divinità, di merci e culture”.

L’appuntamento, in programma venerdì 8 agosto, alle 18.30, nella sala conferenze del Museo del Porto (via Antonietta Bassu), consiste in un viaggio a ritroso nel tempo dedicato al ruolo del Golfo dell’Asinara e del porto della Colonia Iulia Turris Libisonis nella navigazione nel Mediterraneo antico.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mulas e dell’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, interverranno i professori Paola Ruggeri e Alberto Gavini del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari e il Rettore emerito dell’UniSS Attilio Mastino.

Nell’ambito delle ricerche effettuate in questi anni dalle cattedre di Storia Romana ed Epigrafia Latina dell’Ateneo turritano, i relatori offriranno ai presenti un vivace quadro degli studi dedicati a temi storici, reperti archeologici e documenti epigrafici legati alla fondazione di Turris, al suo porto, al popolamento della colonia, all’economia del suo territorio, ai luoghi e alle forme di culto attestati.

La serata si concluderà con una visita alla mostra di Odo Tinteri guidata personalmente dall’artista turritano che, con generosità ha regalato alla sua Città, una nuova esposizione dedicata a un tema per il quale nutre una passione profonda e ininterrotta nel tempo: la storia della navigazione e l’evoluzione delle differenti tipologie di imbarcazioni.

