Faradda e solidarietà. A Sassari si promuove la raccolta di sangue grazie alla collaborazione tra l’Avis e Maurizio Sassu, Lello Masala e Francesco Vargiu, promotori dell’imminente discesa del 5 agosto dei Piccoli Candelieri.

Il primo gremio a presentarsi per donare il sangue, nella sede dell’Associazione in via Cesare Pavese, è stato quello dei Contadini e, nei prossimi giorni, anche gli altri, su base volontaria, si presteranno a questo gesto solidale.

Un’azione necessaria nell’isola dove, purtroppo, le sacche ematiche scarseggiano e ogni anno ne arrivano 30mila da fuori della Sardegna.

«Una donazione di sangue- riferisce Sassu, del Gremio dei Contadini- è un gesto semplice, che però può rivelarsi indispensabile nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e in casi di anemia».

La maglietta che celebra l’iniziativa sarà indossata durante la Faradda dei Piccoli Candelieri.

© Riproduzione riservata