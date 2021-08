Nei tre hub della ASSL Sassari prosegue senza sosta la campagna di profilassi contro il Covid-19. Fino al 31 agosto sono numerosi i posti immediatamente disponibili sia per gli adulti che per i ragazzi. I cittadini con più di 60 anni possono accedere direttamente e senza alcuna prenotazione agli hub di Sassari, Alghero e Ozieri. Notevoli le dosi disponibili. Infatti gli over 60 potranno ricevere i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna), oltre a quelli a vettore virale (Astrazeneca e Johnson&Johnson).

Per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni sino disponibili circa 5.000 posti, prenotabili fino al 31 agosto. Per ricevere la profilassi i ragazzi possono prenotarsi, come di consueto, attraverso la piattaforma di Poste Italiane. La prenotazione dei giovani è necessaria per evitare assembramenti agli ingressi e lunghe attese.

"I recenti dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità dimostrano l’altissima efficacia del vaccino contro i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e l’infezione causata dal Covid-19 - afferma il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASSL Sassari, dott. Marco Antonio Guido - Invitiamo tutti gli utenti, adulti e ragazzi che per qualsiasi motivo non avessero ancora ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19, a partecipare alle attività di immunizzazione. Solo al raggiungimento di un’alta quota di persone vaccinate - conclude Guido - riusciremo a interrompere l’epidemia e proteggere l’intera comunità".

