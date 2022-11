Nel comune di Porto Torres si apriranno due giornate straordinarie dedicate alle vaccinazioni antinfluenzali. La campagna promossa dalla Asl di Sassari attraverso il Servizio di Igiene Pubblica, viste le numerose richieste della popolazione, ha previsto in via eccezionale delle sedute per la somministrazione del vaccino, programmate per lunedì 28 dalle 15 alle 17.30, e martedì 29 novembre dalle 9 alle 13. Oltre alla vaccinazione in programma tutti i mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per seduta), nell’ambulatorio di via Lombardia 10, nel quartiere Villaggio Satellite, sono state attivate delle giornate straordinarie in cui sarà possibile usufruire di un servizio raccomandato per coloro che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze. Pertanto a questa categoria di persone sarà offerta la possibilità di ricevere gratuitamente la somministrazione del vaccino.

