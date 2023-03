L'amministrazione comunale di Usini restituirà gratuitamente ai cittadini iscritti alla Tari un compost di qualità, quello prodotto in un impianto di Porto Torres, trasformazione biologica dei rifiuti organici (umido) conferiti dai cittadini Usinesi nella raccolta differenziata. Lo rende noto l'assessore comunale all'Ambiente Francesco Fiori.

«L’ottimo lavoro nel differenziare i rifiuti organici effettuato nel 2021 ha portato alla produzione di 69 tonnellate di compost di qualità - commenta Fiori -. Ovvero sia il 5% del peso dei rifiuti organici prodotti. Nel 2021 abbiamo raggiunto un buon 85,81% di raccolta differenziata, un leggero miglioramento rispetto al 85,59%, del 2020. Il compost è un ottimo concime, che può essere utilizzato per dare maggiore vigore e rendere più rigogliosi giardini orti e campagne. L’iniziativa fa parte del progetto “Usini Pulito” ed è stata intrapresa per riconoscere il senso del dovere ai nostri cittadini. Che potranno ritirare a testa un massimo di 100 Kg di concime. Mentre gli imprenditori e conduttori di fondi agricoli che abbiano ragione sociale nel territorio di Usini potranno ritirarne 200 Kg».

«Il compost - continua l'assessore - verrà consegnato sfuso, per cui sarà compito dell’utente recarsi nel sito indicato munito di proprio contenitore. La distribuzione avverrà nell’area di stoccaggio limitrofa all’ecocentro comunale in località "Su Ramu-S’iscalone" sino ad esaurimento scorte».

