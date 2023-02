«Sono stati necessari circa quattro anni, passando per la fase di progettazione, gli espropri, l’inizio lavori, il grave rallentamento causa revisione e lievitazione prezzi. Momentaneamente rimane da completare l’illuminazione pubblica, ma la strada è stata collaudata e resa agibile ed utilizzabile».

Non può che essere soddisfatto l'assessore dei Lavori Pubblici del comune di Usini, Francesco Fiori, dopo l’apertura del raccordo stradale via Paganini – via Meucci, realizzato interamente con fondi comunali per un importo totale di 500mila euro.

«I lavori erano sono stati programmati dall’amministrazione comunale per migliorare la comunicazione viaria con il quartiere “Sa Maja” attualmente collegato quasi esclusivamente soltanto attraverso via Volta - prosegue Fiori -. In sa Maja si trova circa un quarto dei cittadini, nonché le varie infrastrutture come asilo nido, scuola primaria, auditorium e palazzetto dello sport. Si potrà finalmente pensare ad armonizzare al meglio tutto il traffico del centro urbano e pensare a tutto ciò che è ad esso collegato».

La strada, che sarà inaugurata a breve, si chiamerà viale Papa Giovanni Paolo II.

