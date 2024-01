Ritorna dopo quattro anni di assenza e dopo i successi del 2018 e 2019, la "Giornata dello Sport Usinese", organizzata dall'amministrazione comunale di Usini guidata dal sindaco Antonio Brundu.

«La stessa - si legge in una nota - ha lo scopo di premiare le associazioni e le società sportive con sede legale a Usini e i singoli atleti nati e/o residenti nel nostro Comune che - nel quadriennio 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – hanno ottenuto titoli internazionali, nazionali e regionali. Possono partecipare anche singole/i atlete/i di Usini che negli anni precedenti hanno militato in campionati professionistici e/o interregionali con associazioni e società Sportive operanti in altri Comuni».

«Al fine di agevolare il lavoro di amministratori e ufficio competente per il reperimento della somma necessaria per l’acquisto di targhe e medaglie in base alle segnalazioni che perverranno - sottolineano dal comune -, invitiamo tutte le associazioni, società e i singoli atleti ad inviare entro e non oltre la data del 31 gennaio 2024 l’elenco dei titoli sportivi conseguiti, riportante data e località, specifico titolo con eventuale “Categoria” e “Specialità”, possibilmente corredate da foto e/o video delle premiazioni. Dopo la scadenza indicata, valutate le varie opzioni amministrative/burocratiche, si procederà all’organizzazione dell’evento. L’invio dei file, in formato word, dovrà avvenire mediante l’indirizzo mail assessori@comunediusini.it».

Il centro del Coros annovera anche un bel campo di calcio, dedicato alla memoria di Peppino Sau.

