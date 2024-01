Il comune di Usini amministrato dal sindaco Antonio Brundu ha messo in campo una serie di interventi nel settore dei Lavori pubblici.

99mila euro serviranno per la manutenzione del Palazzo Comunale, mentre 42mila euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza, 20mila euro per la manutenzione della scuola media, 60mila euro serviranno per il Centro di Aggregazione sociale di via Kennedy e 50mila euro per l'illuminazione dell'auditorium.

Inoltre 75mila euro saranno impegnati per il parco lavatoio e il playground di via Nenni con l'acquisto giochi inclusivi, 200mila euro per la manutenzione strade urbane e dell’agro, 75mila euro per l'acquisto del nuovo camion per gli operai, 150mila euro per la manutenzione dell'Ex Ma e 6mila 500 mila euro per l'impianto di illuminazione del campetto Santa Croce.

Nel frattempo, sono partiti i lavori da un milione di euro a Corte Diaz e la realizzazione dei nuovi sottoservizi in via Nenni. Infine è partito il nuovo servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica, si è concluso il secondo lotto di lavori al cimitero IV con la realizzazione della scala di collegamento, di un'altra batteria di loculi, l'ascensore e i servizi igienici, così come i lavori di efficientamento della Scuola Primaria, le opere di via Enzo di Torres e la prima parte dei lavori in via Colondras e il collaudo del nuovo raccordo stradale intitolato al papa Giovanni Paolo II.

«In tutto questo, amministratori ed uffici hanno lavorato per garantire servizi e attività di spesa corrente come i trasferimenti alle famiglie, anziani, disabili, servizio Nido e Ludoteca, trasferimenti alle scuole pubbliche e private, interventi di sostegno a cultura e sport, siamo diventati "Comune Amico della Famiglia", abbiamo investito 100mila euro sul decoro urbano oltre ad organizzazione di eventi, consegna delle borse di studio, le rinnovate programmazioni di questo Natale 2023 - sottolinea il primo cittadino -. Nei numeri dell’amministrazione comunale, possiamo dire ancora di aver lavorato senza sosta, producendo 149 delibere di Giunta e 55 di Consiglio comunale che si è riunito per dieci volte nel corso dell’anno. Più di 3mila le determine dei quattro servizi comunali: amministrativo, tecnico, sociale e contabile».

