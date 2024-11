Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via D’Arborea e via Canelles, nel comune di Usini. Hanno avuto inizio i lavori, per un importo pari a 100mila euro, finanziati interamente dal bilancio comunale.

Gli interventi prevedono la demolizione totale e asportazione dei marciapiedi siti sulla parte sinistra e della pavimentazione stradale di via Eleonora D’Arborea. Inoltre è prevista la fornitura e posa in opera dei nuovi sistemi di raccolta delle acque piovane; ridefinizione dei marciapiedi mediante ricostruzione e formazione del binder avente nuove pendenze. Stessi interventi anche in via Canelles. Il progetto rientra nel programma di continua attenzione e realizzazione dei relativi lavori manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed edifici comunali.

Le cause sono derivanti da avvallamenti del piano stradale, nonché dalla carenza del sistema di deflusso delle acque piovane. Gli uffici comunali hanno studiato le soluzioni più idonee da adottare al fine di risolvere gli annosi problemi presenti in particolare nel tratto interessato.

