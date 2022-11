Finalmente possono iniziare a Usini i lavori del programma di completamento piani di lottizzazione. Un intervento riguarderà la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza in via Enzo di Torres e via Colondras-tratto di via Adelasia.

«Oltre alla sede viaria, verranno completate le opere di urbanizzazione primaria comprendenti la sistemazione del sottofondo della carreggiata e dei marciapiedi, la realizzazione dei bitumati stradali, la posa delle betonelle di cemento per il transito pedonale e la tracciatura completa della segnaletica orizzontale e verticale», dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesco Fiori. I fondi, stanziati dal bilancio comunale, sono pari a 98mila euro.

Per quanto riguarda sempre il settore delle opere pubbliche, si sta procedendo con l’efficientamento energetico della scuola elementare per un costo di 500mila euro. Previsti l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume da climatizzare, la sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne dell’edificio esistente con sistemi efficienti di illuminazione, l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici dell’edificio, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche.

© Riproduzione riservata