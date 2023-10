«Un ulteriore segno di sensibilità volto al benessere delle famiglie del nostro Paese». Con queste parole, il comune di Usini amministrato dal sindaco Antonio Brundu ha annunciato l'installazione dei parcheggi rosa destinati a donne in stato in gravidanza o genitori con uno o più bambini con età inferiore ai 2 anni.

I parcheggi rosa sono stati posizionati in via Garibaldi vicino alla farmacia e in via Marconi in prossimità della guardia medica.

Per ottenere il "permesso rosa" bisogna compilare il modulo in ogni sua parte, allegare certificato attestante lo stato di gravidanza e copia del documento di riconoscimento.

Il modulo va consegnato mediante mail ai seguenti indirizzi: comunediusini@cert.legalmail.it, amministrativi@comunediusini.it o, a mano, all'ufficio protocollo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio Servizi Amministrativi.

