«La Commissione Europea e il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sollecitano gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante. Sarà ancora necessario tanto tempo ma l'amministrazione comunale procede sulla linea suddetta e nel percorso, finalizzato a combattere una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, legato alle emissioni in atmosfera».

Lo ha dichiarato l'assessore comunale ai Lavori pubblici del comune di Usini, Francesco Fiori, che ha presentato una serie di interventi messi in atto dal comune del Coros. Il primo riguarda l'acquisto, finanziato dall'Unione Europea con il Fondo di Sviluppo Regionale, di un'auto silenziosa utilizzata dagli operai comunali del servizio manutenzioni. La colonnina di ricarica è posizionata all’interno dell’ex MA, alimentata dal sistema fotovoltaico presente in loco.

Il secondo intervento riguarda l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, da posizionare in via De Martini e in via Giuanne Cuccuru con sistema E-Mobility Provider, con cui una ditta eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti.

«La medesima ditta si occuperà inoltre dell’autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell’eventuale assistenza tecnica necessaria - ha aggiunto Fiori -. Le Infrastrutture di Ricarica installate saranno accessibili 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente Rfid. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento. Solite lungaggini burocratiche ma a breve avremo anche questo servizio».

