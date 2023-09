È tutto pronto a Usini per la festa patronale di Santa Maria Bambina. Una serie di eventi che inizieranno il 6 settembre con la gara di poesia improvvisata logudorese che vedrà la partecipazione dei poeti Bruno Agus, Giuseppe Porcu e Nicola Farina accompagnati dal tenore del coro di Usini.

Il 7 settembre alle 18.30, nella Chiesa parrocchiale, sarà recitata la novena in onore di Santa Maria Bambina seguita dalla Santa Messa. Seguiranno i Vespri solenni con l'accompagnamento di pipiriolu e tumbarino "Sonos e Tradizione". Subito dopo sarà officiata una nuova funzione liturgica. Alle 22, in piazza Europa, ci sarà il concerto dei "The Kolors".

L'8 settembre, alle 9, sarà celebrata la Santa Messa in onore di Santa Maria Bambina. Alle 16, in piazza Conciliazione, spazio alla funzione solenne, con panegirico, animata dal coro di Usini. Seguirà la processione per le vie del paese con la banda musicale di Ploaghe, la Confraternita di Santa Croce, l'Avis, la Protezione Civile, la Compagnia Barracellare, il coro di Usini, i gruppi folk "Ursinia" e "San Giorgio" di Usini, i cavalieri del circolo ippico "Gran Pilù" e i figuranti in abito tradizionale di Uri, Sorso, Ittiri, Sennori, Osilo, Nuoro, Ploaghe, Bitti, Thiesi, Ossi, Burgos, Tissi e Trinità D'Agultu. Alle 22, in piazza Castello, è in programma il concerto degli Istentales.

Il 9 settembre, in via Marconi, ci saranno i giochi per i bambini a cura della Consulta Giovanile di Usini con animazione, truccabimbi, spettacolo con le bolle e Baloon-art. Non mancheranno Minnie e Topolino direttamente dal regno di Frozen, Elsa e Olaf. Alle 19, in piazza Lavatoio, il finale della festa con giochi per adulti e una serata musicale.

