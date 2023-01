L’attivissima Consulta giovanile di Usini ha rinnovato i propri organi dirigenziali. A guidarla sarà il presidente Nicola Ligas che sarà coadiuvato dalla vice presidente Silvia Cuccuru, dalla segretaria Dalila Ferru e dalla cassiera Sara Ferranda. Saranno tre i consiglieri: Ferdinando Verdecchi, Mattia Piga e Giulia Ferru.

«Un grazie dal cuore a Giorgia Piras per il suo non facile lavoro e in bocca al lupo a Nicola per questa nuova avventura - questo l’augurio del sindaco, Antonio Brundu -. Auguri di cuore allo splendido direttivo».

Come primo appuntamento del nuovo direttivo, è in programma la partecipazione al Carnevale Usinese con il carro "Toy Story".

Intanto prosegue, nel centro del Coros, la visita pastorale di Monsignor Gianfranco Saba che ha fatto tappa in municipio per un colloquio con gli amministratori e per un saluto ai dipendenti comunali.

«Voglio dare grande importanza alla territorialità di questa visita pastorale - ha detto l'arcivescovo - La politica è carità e servizio. Pensare, agire, coinvolgersi, creano quell'amicizia sociale e quelle dinamiche positive che fanno il bene delle comunità».

© Riproduzione riservata