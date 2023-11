Squadra che vince non si cambia. Il Coro Logudoro di Usini, formazione molto attiva nell'ambito folkloristico isolano e non solo, ha deciso di confermare l'intero organico dirigenziale.

Il presidente resta Augusto Fois che sarà ancora coadiuvato dal vice presidente Pasquale Poddighe, dal segretario Antonello Sanna, dal tesoriere Leonardo Spina e dal consigliere Gianni Zanibellato.

«Abbiamo molto lavoro da fare - dichiarano i coristi -. Stiamo facendo i programmi per andare ad esibirci nuovamente fuori della Sardegna, ma la riduzione dei voli e l'aumento dei costi rende tutto molto complicato. Ce la faremo ugualmente. Abbiamo 32 anni di storia, 24 coristi effettivi e sei nuovi coristi che si stanno inserendo, un direttore come Dario Pinna e tanti suoi collaboratori come Riccardo Pinna e altri ancora».

