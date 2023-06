Proseguono gli interventi per l'efficientamento energetico a Usini. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Brundu, con una delibera di Giunta, ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali dell'Ex Ma e dell'auditorium.

Il costo degli interventi è di 99mila euro, di cui 50mila euro da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 49mila euro dalle casse comunali comunali.

All'Ex Ma gli interventi riguarderanno lo smantellamento dei serramenti esistenti e degli impianti di climatizzazione/aerazione esistenti, l’accantonamento temporaneo degli stessi e il successivo smaltimento nei centri di raccolta e di riciclo dei materiali autorizzati, la realizzazione delle tracce murarie per la posa in opera delle canalizzazioni dei nuovi impianti di raffrescamento/riscaldamento degli ambienti, la posa in opera degli impianti e delle unità Fan-coil di ultima generazione, la chiusura delle tracce e ripristino degli intonaci, la ripresa dei vani aperture in relazione al tipo di controtelai che verranno installati, il posizionamento di nuovi serramenti a bassa conducibilità e trasmittanza termica e la tinteggiatura delle pareti.

All'Auditorium sono previsti lo smantellamento dei corpi illuminanti esistenti nella sala teatrale, l’eventuale sostituzione dei corpi illuminanti negli ambienti a servizio della struttura teatrale, l’accantonamento temporaneo degli stessi e il successivo smaltimento nei centri di raccolta e/o di riciclo dei materiali autorizzati e l’installazione dei nuovi corpi illuminati a Led.

«Si tratta - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Francesco Fiori - di un'ulteriore opera con cui l’amministrazione comunale intende mettere in atto ogni azione volta al risparmio energetico. Si procede con l’obiettivo di perseguire l’ammodernamento e la riqualificazione energetica in locali di proprietà comunale, solitamente utilizzati anche dai cittadini a scopo ludico, sociale, culturale».

