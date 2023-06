La Giunta comunale di Usini guidata dal sindaco Antonio Brundu ha approvato il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica per cui verrà effettuato il ricorso al finanziamento tramite terzi nominato Projet financing (Progetto di finanza) il quale con esclusione dei costi per l’energia elettrica ha un importo di 690mila euro che verranno saldati con canoni annui.

«L’amministrazione comunale – fa sapere l’assessore Francesco Fiori – si è fatta promotore di perseguire obiettivi finalizzati all’efficienza energetica, con riduzione dell’inquinamento luminoso, ottimizzazione tecnica ed economica dell’impianto di illuminazione pubblica, dando corso alle procedure per l’attuazione delle direttive Europee inerenti il risparmio energetico contenute nel Paes».

I lavori prevedono la sostituzione quadri elettrici di comando, gli interventi sulle linee elettriche e sui sostegni, la sostituzione di 1027 corpi illuminanti e la regolazione del flusso luminoso.

«Si tratta di un’opera a cui l’amministrazione comunale – aggiunge ancora Fiori – tiene in modo particolare, volta al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale, mediante la rimodulazione tutto l’impianto di illuminazione pubblica sarà altamente efficiente e limitando le emissioni di anidride carbonica e altri gas nocivi in atmosfera; per la realizzazione di tale opera è stata scelta la formula del projet-financing, progetto di finanza, realizzato in “Partenariato tra pubblico e privato” ».

«Si perseguirà l’obiettivo dell’ammodernamento e della riqualificazione energetica di tutto l’impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione degli attuali quadri e centraline, la sostituzione degli attuali corpi di lampada, sostituzione dei cavi non efficienti – conclude Fiori -. Verrà attivato nell'ottica di tale intervento l'impianto di illuminazione nel Pip, il piano di insediamenti produttivi. Come ampiamente ribadito, non rientrano in tale fattispecie gli impianti relativi a piani di lottizzazione privata».

