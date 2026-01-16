Iniziati i lavori a Usini per la manutenzione straordinaria del cortile e dei fabbricati laterali dell’Ex Ma. Un’opera da 200mila euro finanziata dal Comune, e che è complementare a quella del 2022, con la riqualificazione del fabbricato principale. In quel caso i fondi erano 150mila su un totale di 400mila ottenuti dalla programmazione territoriale.

Prima un percorso ippovie dei locali, poi l’efficientamento energetico e l’adeguamento di tutto l’impianto elettrico con 60mila euro del Pnrr. L’intervento intende riqualificare entrambi gli edifici esterni, sostiene l’amministrazione comunale, «che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per la presenza di ampie parti murarie ammalorate da infiltrazioni di umidità di risalita e dalla copertura».

Tra i lavori quello della sostituzione della pensilina in legno, il risanamento delle parti murarie, «lo smantellamento dei pannelli fotovoltaici ubicati nelle coperture, rimozione delle pensiline in legno, rifacimento delle stesse con materiale durevole e di semplice manutenzione». L’obiettivo finale è restituire alla comunità i locali destinati alla promozione turistica dei prodotti usinesi.





© Riproduzione riservata