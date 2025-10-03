Nella sala consiliare del Comune di Uri, si è svolta una riunione operativa per comprendere le prossime tappe fondamentali per costituire il Gruppo intercomunale dei volontari di Protezione Civile del’Unione del Coros e in che modo lavorerà con i gruppi di volontari delle Protezioni civili e dei Barracelli già esistenti in alcuni comuni del Coros.

L'Unione, che ha in seno la funzione associata di Protezione civile, punta a coprire con questo servizio tutti quei territori del Coros che non hanno una compagnia barracellare attiva e che in casi di calamità devono necessariamente essere supportati e aiutati. Fondamentale il dialogo con i barracelli e i gruppi di Protezione civile che già operano nel territorio e che dopo la costituzione del gruppo intercomunale potranno lavorare di concerto.

A Ossi intanto è già pronto il capannone che ospiterà la sala operativa intercomunale, e fungerà da ricovero mezzi. L'avviso a partecipare al costituendo gruppo di protezione civile è già stato pubblicato e vede la partecipazione di numerosi volontari. A breve, si provvederà alla iscrizione nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

© Riproduzione riservata