Freme l'attesa a Uri, centro del Coros, per l'edizione numero tredici della Sagra del Carciofo estiva. L'evento si svolgerà nella sola giornata di sabato 5 agosto, dato che le attività laboratoriali del 4 sono state annullate per problematiche organizzative.

Si parte alle 17 con l’apertura della mostra filatelica a cura dell’Associazione filatelica sassarese nei locali de S’Iscola Ezza. Alle 17.30 da Piazza Alisa partirà la Manifestazione Podistica "Corri Uri".

Dalle 19, in piazza della Libertà, ci sarà uno spazio d'intrattenimento per i bambini con la distribuzione gratuita dello zucchero filato e dei popcorn. Sono in programma anche giochi, laboratori e tanto divertimento a misura dei più piccoli.

Sarà possibile cenare nei tavoli della Pro loco di Uri dalle 19.30. Il menù 2023 comprende: ravioli di ricotta con carciofi e purpuzza, un secondo a scelta tra agnello con carciofi e patate e porchetta con verdure di stagione, pane acqua, vino e dolce tipico. Non mancherà l’angolo dolce curato dal pastificio Andarinos di Usini.

Durante la cena l’intrattenimento musicale sarà curato dai Sintonia che lasceranno spazio, alle 22.30, all'atteso concerto di Piero Marras.

