Il Comune ha completato la pulizia dell'area attigua al bocciofilo, struttura che sarà oggetto di un piano di recupero grazie alle risorse, pari a 80mila euro.
Il lavoro di bonifica è stato effettuato dagli operai comunali, insieme ai ragazzi del cantiere comunale, attività che hanno avuto la durata di quasi una settimana, restituendo decoro e pulizia alla zona.
I residenti hanno apprezzato l’intervento. Inoltre, grazie a un finanziamento di 40 mila euro proveniente da fondi regionali, a cui si aggiungeranno altri 40 mila euro di cofinanziamento comunale recentemente deliberati, l’amministrazione si impegnerà a ridare nuova vita al bocciofilo comunale.
Si tratta di una struttura che da anni versa in stato di abbandono e che, in particolare, gli anziani ci hanno chiesto di recuperare.
Nei prossimi giorni verranno effettuati i rilievi tecnici, per poi procedere all’affidamento dei lavori. Al contempo il Comune spera di poter reperire ultieriori risorse economiche da destinare all’intera area (via Gonario, via Comita e via Adelasia) grazie alla partecipazione a specifici bandi recentemente pubblicati.