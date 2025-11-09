Il Comune di Uri inaugura ufficialmente il Parco di Sant’Antonio, in concomitanza con l’evento organizzato dall’associazione Ubike alla quale è stata affidata la gestione dell’area, attraverso un avviso pubblico. Si conclude così un percorso iniziato diversi anni fa, con l’amministrazione guidata da Lucia Cirroni, che nel 2018 inserì nella programmazione territoriale la proposta di realizzare percorsi naturalistici e sportivi all’interno del parco ottenendo un primo finanziamento di 150 mila euro.

I lavori sono stati avviati nel 2021 e, nel frattempo, l’amministrazione Dettori ha stanziato ulteriori fondi, grazie a specifici finanziamenti statali, per la costruzione della nuova struttura in legno di 180 metri quadri (40.000 euro) con un impianto di illuminazione, e per l’installazione di attrezzature sportive all’aperto (30.000 euro). L’area è stata arricchita con nuovi tavoli e cestini in materiale riciclato, percorsi in terra stabilizzata, panchine, un’area giochi per bambini con altalene e servizi dotati di fasciatoio.

Oggi il parco è completamente fruibile e accessibile da tutti e curato dall’associazione Ubike che ha assunto la gestione con l’impegno di organizzare eventi, assicurarne la pulizia e manutenzione e promuovere ulteriori interventi di miglioramento. In questo modo viene valorizzata e restituita alla collettività una zona di grande pregio naturalistico: un vero polmone verde a pochi passi dal centro abitato, dove trascorrere momenti di svago e socialità, e dove sarà possibile ospitare eventi come quello di oggi, che ha visto la partecipazione di circa 130 appassionati, tra adulti e bambini, alla ciclopedalata inaugurale. La giornata si è infine conclusa sotto la grande veranda in legno, con un pranzo conviviale, che ha suggellato l’apertura ufficiale del parco.

