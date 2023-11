«Il comune di Uri, da sempre sensibile al tema della violenza di genere, interpretando il sentimento di sdegno del paese dopo l’ennesimo, orribile, fatto di cronaca che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera per alcuni giorni per poi trovare il tragico epilogo nella morte della giovane Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, propone un momento di riflessione con un semplice quanto significativo gesto: un fiocco rosso da appendere nelle ringhiere dei giardini di Piazza della Repubblica nella serata di oggi, venerdì 24 novembre, dalle 18».

Questo l'appello lanciato dall'amministrazione comunale di Uri guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori che aggiunge: «È importante la presenza delle istituzioni, delle nostre associazioni, dei nostri giovani e di chiunque si senta di dare un segnale, anche nel nostro piccolo paese, per sensibilizzare su un tema quanto mai, purtroppo, attuale. Incontriamoci in piazzetta venerdì, per dire tutti insieme: Basta!».

Un ricordo di Giulia al quale si unisce anche il comune di Bonorva amministrato dal sindaco Massimo D'Agostino: «A pochi giorni dalla terribile notizia della morte di Giulia, l'Amministrazione Comunale, in ricordo della giovane ragazza e di tutte le donne vittime di violenza e di femminicidio, invita tutta la Comunità ad esporre un fiocco rosso o un indumento di questo colore fuori dalla porta di casa e accendere una candela o un lumicino. Vi invitiamo inoltre il 25 novembre alle ore 17 a partecipare al dibattito in sala consiliare "Valentino Fozzi"».

