Nastri rossi per sensibilizzare l’opinione pubblica, specialmente i giovani, al tema della violenza di genere.

Il Comune di Uri ha coinvolto la comunità con un piccolo ma importante gesto: un fiocco rosso da appendere nelle ringhiere dei giardini di Piazza della Repubblica.

Interpretando il sentimento di sdegno del paese dopo l’ennesimo, orribile, fatto di cronaca che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera per alcuni giorni per poi trovare il tragico epilogo nella morte della giovane ragazza Giulia Cecchetin per mano del suo ex fidanzato, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori, ha proposto un momento di riflessione che si è tradotto in un fiocco rosso da appendere nelle ringhiere dei giardini di Piazza della Repubblica. In tanti hanno risposto all’invito.

© Riproduzione riservata