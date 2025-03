«Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà un ospite adeguato alla situazione».

Il rettore Gavino Mariotti, stamattina nell'Aula magna dell'Università di Sassari, ha illustrato l'imminente 463esimo anno accademico, in programma martedì 18 marzo dalle 11.30, ricordando l'importanza della presenza del componente dell'esecutivo Meloni in un momento in cui si parla della riforma sanitaria regionale.

«Abbiamo chiesto al ministro - continua il Magnifico - di incontrare l'assessore regionale alla Sanità e anche i sindaci di Sassari, Ozieri e Alghero, dove si trovano strutture ospedaliere, per capire gli intendimenti del governo sul tema specifico».

Mariotti si è soffermato sulla scaletta dell'evento che prevede, oltre al suo report, che preannuncia sintetico, il discorso del vicepresidente della Regione, del presidente del consiglio degli studenti e di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Ospite d'onore anche il celebre tenore sardo Francesco Demuro, "il nuovo Pavarotti", come definito dal rettore. «Non farò discorsi futuristici - conclude Gavino Mariotti, che è stato affiancato dal direttore generale Giovanni Maria Soro - ma soltanto una relazione su quanto concluso nell'ultimo anno».



