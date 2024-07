Il Master Universitario di II livello si chiama GesaBen, sigla che significa Gestione, Sostenibilità dell'Allevamento e Benessere animale. Di durata annuale, il master è il primo dell'offerta accademica post-laurea a livello nazionale sulle tematiche legate ai pilastri della nuova PAC 2023/2027 (Politica agricola comune) e al sistema Classyfarm del Ministero della Salute, così come alla gestione aziendale, per la tutela del benessere animale e la riduzione dell'antimicrobico resistenza, in piena coerenza con l'Ecoschema 1.

Il percorso didattico formerà professionisti del settore zootecnico operanti nelle diverse filiere delle produzioni animali. Il master nasce dalla collaborazione tra Università degli Studi di Sassari e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi" e fa parte dell'offerta formativa del Dipartimento di Agraria per l'A.A. 2023/2024. Il Collegio dei docenti è composto da professori del Dipartimento di Agraria, da formatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e del Ministero della Salute, e annovera anche esperti di chiara fama, provenienti dall'Università di Torino, dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emlia Romagna, e dalla stessa ASL del Nord Sardegna, nonché formatori ministeriali specializzati nel benessere animale.

Le attività didattiche saranno erogate in modalità blended (mista), sia in presenza presso la sede del centro interdipartimentale dell'Ateneo Innovative Agriculture (Olmedo-Alghero, località Surigheddu) e da remoto su piattaforma UnitelSardegna, sia in modalità sincrona (in diretta) che asincrona (in differita con registrazione delle lezioni). Fanno parte delle attività didattiche anche stage, seminari, attività pratico-applicative e tirocinio, per la prova finale.

I primi titoli saranno conseguiti a partire da luglio 2025.

All’inaugurazione del Master, nell’aula magna dell’Ateneo, sono intervenuti il Magnifico Rettore Gavino Mariotti, i Prorettori alla Didattica e alla Ricerca, Pietro Pulina e Giuseppe Pulina, il Direttore del Dipartimento di Agraria Ignazio Floris, la Direttrice del Master Maria Grazia Cappai, il Coordinatore didattico Filippo Gambella e, da remoto, il Direttore Generale della Sanità Animale - Ministero della Salute, Giovanni Filippini.

