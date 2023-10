L'Unione dei Comuni del Coros presieduta dal sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu ha approvato il Piano strategico di marketing turistico territoriale.

Il via libera dei sindaci arriva al termine di percorso iniziato nel 2019, temporaneamente bloccato durante il Covid per poi concretizzarsi nel 2023, con la redazione di un piano strategico ad opera di un professionista esterno esperto in marketing territoriale che ha costruito la visione prospettica del futuro turistico del territorio.

Il piano individua le priorità strategiche su cui il territorio deve lavorare per valorizzare, promuovere e coordinare quelle che sono le risorse più importanti e identitarie del territorio del Coros: gli attrattori storico-culturali, gli eventi identitari, tra folklore e tradizione e le produzioni dell’agroalimentare.

«L’Unione procede dunque spedita sul fronte dell’attrattività turistica, sulla stessa linea e in coerenza con la progettualità turistica regionale e territoriale, creando una sinergia anche con i Gal (Progetto An.Co.R.A.”, le Unioni, l’Università di Sassari, la Provincia (Progetto R.E.S.E.T.), la Camera di Commercio, e gli interventi che arrivano da bandi ministeriali (vedi il progetto “In-Coros”)», si legge in una nota dell'Ente. Un piano che arriva a concretizzare azioni di marketing territoriale come il neonato portale “Le perle del Coros” e, per citare l’ultimo progetto, il “Contest fotografico” che coinvolge gli instagrammer di qualsiasi nazionalità.

Passi che confermano una linea decisa verso la creazione di una destinazione turistica interna tra storia, identità, natura ed enogastronomia.

