"Si chiude un’epoca. Vivo un sentimento contrastante, da un lato di enorme gratificazione nella vita privata, per l’inizio di una nuova esperienza lavorativa, dall’altro di estremo dispiacere per non avere più il tempo per svolgere il ruolo di presidente dell’Unione dei comuni del Meilogu".

A dirlo è l'ormai ex presidente dell'Unione dei Comuni del Meilogu e attuale sindaco di Borutta, Silvano Arru.

Durante la sua presidenza sono stati avviati 36 progetti della programmazione territoriale nei 13 comuni del Meilogu per circa 12 milioni di euro, è stato potenziato il servizio di trasporto locale e Il servizio di bus navetta verso le località marine di Bosa ed Alghero a prezzo ridotto.

Inoltre il servizio di raccolta dei rifiuti ha raggiunto un livello di differenziazione intorno all’85 %.

Altri tasselli sono la Costituzione del distretto rurale del Meilogu, l'avvio dell’atto aggiuntivo della programmazione territoriale per completare numerosi interventi nei 13 comuni del Meilogu per circa 15 milioni di euro, ilprogetto di cooperazione internazionale con cui il servizio di raccolta dei rifiuti considerato come una buona pratica da esportare in altri paesi dell’Europa, il progetto per la realizzazione di sentieri per mettere in comunicazione tutti i paesi del Meilogu e la realizza zione di progetti Di viabilità nei 13 comuni del Meilogu per circa 2 milioni di euro.

Infine oltre un milione 500mila euro per la Realizzazione di numerosi interventi contro il rischio idrogeologico nei 13 comuni del Meilogu.

"Un grazie di cuore al personale, per il grande senso del dovere dimostrato in tutti i momenti ma soprattutto nei mesi piu’ bui della pandemia! Essere riusciti a donare un respiratore all’ospedale di Sassari proprio nel momento in cui serviva a salvare vite umane è stato un gesto che non dimenticherò mai - conclude Arru -. Ringrazio di cuore, infine, i sindaci del Meilogu per tutto il supporto, sia in termini di aiuto morale che materiale datomi, per il bel rapporto di amicizia che ci lega, per l’impegno quotidiano, per la passione politica, l’onestà intellettuale, il grande amore per il nostro territorio e il forte legame che unisce i nostri 13 paesi, caratteristica che contraddistingue il Meilogu in positivo rispetto a qualsiasi altra zona della Sardegna”.

© Riproduzione riservata