Va avanti il programma relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale e con valenza sovracomunale dei comuni dell’Unione del Coros.

Per far partire il programma di interventi, ricadenti in tutti i comuni, sono stati stanziati inizialmente 800mila euro, portati successivamente a 1 milione 200mila euro nel maggio del 2022. I lavori sono stati divisi in 3 lotti e si trovano oggi in stato avanzato di realizzazione. In particolare il lotto riguardante i comuni di Ittiri, Olmedo e Putifigari (lotto numero 3) è sostanzialmente completato con la realizzazione delle pavimentazioni e della segnaletica come da progetto.

Per il lotto relativo ai comuni di Ossi, Tissi, Uri ed Usini (lotto numero 2) è stato firmato il contratto di quasi 240mila euro.

È prevista infine per la fine del mese la firma del contratto del lotto riguardante i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros e Ploaghe (lotto numero 1), per un importo pari a 280mila 274, 12 euro i cui lavori potrebbero essere consegnati già i primi di giugno. In tutti i comuni sono stati eseguiti rilevanti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti stradali riguardanti sia viabilità interna che rurale secondo le indicazioni fornite dai comuni stessi. Le risorse sono state suddivise per ogni comune per metà in parti uguali e per metà in relazione alla popolazione residente.

«Con questi interventi - sottolinea il Presidente dell’Unione Carlo Sotgiu -, contribuiamo in maniera significativa al miglioramento del nostro sistema viario e al miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini che passa anche per la sicurezza stradale. Nell’arco di qualche mese tutti i progetti verranno completati in tempi record, a dimostrazione di una raggiunta efficienza, ottenuta anche grazie alle nuove assunzioni che hanno consentito di potenziare gli uffici».

