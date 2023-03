Una vetrina virtuale dei tesori del Coros, dodici paesi e cento perle raccontate attraverso fotografie, video emozionali e testi in lingua italiana e in inglese, inaugurata oggi con il primo click ufficiale dal Presidente Carlo Sotgiu, nella sala conferenze dell'aeroporto di Alghero. Con un semplice smartphone, chiunque potrà ammirare attrattori di unica bellezza, monumenti archeologici, architetture religiose, beni materiali e immateriali, georeferenziati e in larga misura fruibili e visitabili.

Con uno step successivo, come già previsto nel piano di marketing che l’Unione ha sviluppato negli ultimi mesi e presentato quest’oggi, gli attrattori potranno essere gestiti prospettando al visitatore un’offerta integrata in base alla domanda turistica.

«Il nostro territorio dispone di un patrimonio archeologico, architettonico e naturalistico di prim’ordine - ha dichiarato Sotgiu -. Per questo motivo da alcuni anni abbiamo attivato la funzione della promozione territoriale e intrapreso un percorso volto alla valorizzazione dei nostri paesi e dei loro attrattori: beni materiali e immateriali di grande fascino attorno ai quali sviluppare un’offerta turistica che oggi punta alla conoscenza e all’esperienza diretta della tipicità, della tradizione e dell’immersione naturale. Per fare questo ci siamo affidati a professionisti di vari settori, per immortalare e descrivere i nostri monumenti, studiare il contesto in cui inserire la nostra offerta turistica e migliorare la comunicazione. Abbiamo scelto l’aeroporto per presentare il nostro progetto poiché è importante che la politica mandi un messaggio ineluttabile sull’importanza che questo scalo ha per l’economia e il futuro turistico del nord ovest».

All’incontro hanno partecipato tutti i sindaci del Coros, convocati in assemblea aperta, che sono intervenuti per rimarcare l’importanza di questo progetto e la volontà territoriale di rafforzare i legami con Alghero e dare spazio ad una condivisione di progettualità della quale ne beneficerebbe tutto il territorio.

