Si intitola "Agiuade chie agiuda", ovvero "Prendersi cura di chi si prende cura", il convegno che si terrà a Bonorvail 26 settembre dalle ore 17,30 presso la sala consiliare Valentino Fozz del Comune.

Un incontro pubblico nato con l'obiettivo di creare una rete di consapevolezza e sostegno per migliorare la qualità di vita del caregiver e di conseguenza dei pazienti. Interverranno i relatori Ciriaco Carru, presidente della Lega italiana per la lotta ai tumori di Sassari che interverrà sull'argomento, la psicologa psicoterapeuta e vice coordinatrice regionale della Lega italiana per la lotta ai tumori, Stefania Sedda che relazionerà su "L'altro volto della cura: solitudine, lutto e speranza".

I destinatari dell'incontro sono i caregiver, familiari e professionisti, assistenti sociali e associazioni e istituzioni coinvolte nella cura e nel supporto e i cittadini. La finalità è dare voce a chi, ogni giorno, spesso in silenzio, lavora per costruire una rete di ascolto, riconoscimento e supporto.

