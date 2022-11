Due nuovi mini campi da tennis e una mini palestra: nuovi spazi e servizi per il Tennis Club Porto Torres che continua il cammino di rinnovamento della struttura che conta più di 250 soci.

Allestita di tutti gli attrezzi, la tensostruttura autoportante è stata realizzata con risorse proprie, investimenti che proseguono dopo la riqualificazione delle superfici in green set di due campi coperti che si aggiungono ad altri due campi all’aperto, interventi realizzati lo scorso anno.

«La palestra è destinata ai soci e grazie al loro contributo si sta valorizzando con tutti gli attrezzi necessari a completarla, con la possibilità in futuro di ampliarla», spiega Stefano Caria, presidente del Tc. «Tutto questo è stato possibile realizzarlo utilizzando le nostre risorse che continueremo ad investire per migliorare la struttura».

Nei giorni scorsi l’inaugurazione con i rappresentanti dell’amministrazione comunale davanti ai quali è stata presentata anche la nuova pista di circa novanta metri quadri che, eventualmente, si potrà chiudere per ricavare tre mini campi da tennis.

Oggi e domani il Tc Porto Torres sarà impegnato nella raccolta di sangue, nella sede di via delle Vigne, in collaborazione con l’Avis sezione locale che testimonia l’impegno sociale del club per far fronte all’emergenza sangue.

