In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide 2024, in programma sabato 3 febbraio, il Ceas, Centro di educazione ambientale, presso lo stagno e il ginepreto di Sorso organizza “Una mattina allo stagno di Platamona”.

L’iniziativa è curata da Legambiente L’Olivastro presieduto da Michele Meloni in collaborazione con altre associazioni e il Comune di Sorso. Il ritrovo è alle 11 per prendere parte a una passeggiata aperta a tutti, alla scoperta delle peculiarità naturalistiche della Zona Speciale di Conservazione e delle azioni di salvaguardia che passano, anzitutto, attraverso la conoscenza del suo importante sistema naturale e delle interazioni tra gli organismi che in esso vivono o che transitano periodicamente nell'area.

Un’attività per conoscere le particolarità del sito, con il suo ginepreto, luogo prediletto per le migrazioni di uccelli, l’alto pregio naturalistico dei luoghi per una maggiore fruibilità eco-sostenibile con importanti ricadute dal punto di vista della conservazione e della tutela dell’ambiente.

