Vietato baciare sulle guance Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto a Bancali in regime di 41 bis. Il gesto è valso una segnalazione all’Ordine degli avvocati da parte del direttore della Casa circondariale per Flavio Rossi Albertini, legale del 58enne che, per sei mesi, dal 2022 al 2023, si rese protagonista di uno sciopero della fame. In realtà anche un’avvocata sassarese, Maria Teresa Pintus, che assiste anche lei il detenuto, ha subito ben prima la stessa denuncia, per gli stessi motivi e dallo stesso direttore nel 2024.

Nella segnalazione inviata all’Ordine, si sottolinea che la legale con Cospito «ha adottato il saluto con bacio sulle guance in aggiunta a quello con la stretta di mano». «Tenuto conto della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il reparto 41 bis di questo istituto - si legge nella comunicazione inviata il 16 settembre 2024 dal direttore - ed il significato intrinseco che può avere tale saluto, si chiede di valutare se il comportamento dell'avvocato sia deontologicamente corretto, anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia Penitenziaria che con abnegazione e professionalità assicura la vigilanza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis».

«Il bacio sulle guance - ribatte l’avvocata- non è altro che il saluto più popolare nel mondo occidentale e configura un semplice gesto di rispetto ma ben lontano dal significato illegale che gli si vuole dare». Tra l’altro Pintus fa notare che «questo tipo di saluto è stato utilizzato con tutti i difensori di Cospito, uomini e donne indistintamente, anche in passato quando si trovava ristretto presso altri istituti penitenziari». Ma a Bancali non si può.

