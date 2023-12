Un presepe vivente che percorre le strade principali della città, un cammino che giunge fino alla basilica di San Gavino, la chiesa romanica di Porto Torres.

Figuranti in abiti che riproducono i costumi dell’epoca, dai pastori ai contadini insieme a Maria e Giuseppe. L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre alle 18.30 a partire dalla Torre Aragonese. Una processione suggestiva per le vie della città che saranno animate dalla tradizionale rappresentazione della natività itinerante, un’iniziativa patrocinata dal Comune e inserita tra gli eventi del Natale turritano.

Il presepe vivente - organizzato dal gruppo di volontariato Vicenziano di Porto Torres, con la partecipazione dei gruppi Etnos, Intragnas, Giudicato di Torres e la collaborazione di altre associazioni cittadine - partirà dalla Torre simbolo e attraverserà le vie cittadine per arrivare alla basilica di San Gavino. La rappresentazione sarà animata, come consuetudine, da canti natalizi con l’accompagnamento musicale di strumenti tradizionali.

© Riproduzione riservata