Un milione di euro in voucher per gli eventi di Salude & TriguLa Camera di Commercio del Nord Sardegna ha lanciato il bando per il 2026
Un network che l'anno scorso ha proposto cento eventi con 350 appuntamenti che hanno coinvolto 66 Comuni del Nord Sardegna. Budget confermato per l'edizione 2026 di Salude & Trigu, il programma realizzato dalla Camera di Commercio di Sassari che anche quest'anno mette a disposizione un milione di euro in voucher per aiutare chi organizza manifestazioni in grado di valorizzare il territorio, coinvolgere le imprese e attirare i turisti.
L'ente camerale si occupa anche della comunicazione a livello nazionale e internazionale, come dimostrano la partnership col portale Visit Italy, l'evento di promozione a Parigi e la partecipazione alla Borsa del Mediterraneo del Turismo (a Napoli Salude & Trigu ha anche ricevuto un premio) e a Lucca per l'evento che riguarda i beni culturaliu.
Destinatarie del bando le associazioni culturali, le Pro Loco, le Associazioni di rappresentanza imprenditoriale e le Fondazioni, come spiegato questa mattina nella conferenza stampa di presentazione. Gli eventi devono essere incentrati su produzioni tipiche locali, folklore e tradizione, arti visive e figurative, musica e letteratura.
La domanda può essere presentata sino al 30 gennaio anche online sulla nuova piattaforma. Gli eventi riceveranno un punteggio e saranno divise in tre fasce di merito che coprono sino al 50% delle spese con voucher sino a 18 mila euro, sino a 9 mila e sino a 4 mila euro.