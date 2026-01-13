Un network che l'anno scorso ha proposto cento eventi con 350 appuntamenti che hanno coinvolto 66 Comuni del Nord Sardegna. Budget confermato per l'edizione 2026 di Salude & Trigu, il programma realizzato dalla Camera di Commercio di Sassari che anche quest'anno mette a disposizione un milione di euro in voucher per aiutare chi organizza manifestazioni in grado di valorizzare il territorio, coinvolgere le imprese e attirare i turisti.

L'ente camerale si occupa anche della comunicazione a livello nazionale e internazionale, come dimostrano la partnership col portale Visit Italy, l'evento di promozione a Parigi e la partecipazione alla Borsa del Mediterraneo del Turismo (a Napoli Salude & Trigu ha anche ricevuto un premio) e a Lucca per l'evento che riguarda i beni culturaliu.

Destinatarie del bando le associazioni culturali, le Pro Loco, le Associazioni di rappresentanza imprenditoriale e le Fondazioni, come spiegato questa mattina nella conferenza stampa di presentazione. Gli eventi devono essere incentrati su produzioni tipiche locali, folklore e tradizione, arti visive e figurative, musica e letteratura.

La domanda può essere presentata sino al 30 gennaio anche online sulla nuova piattaforma. Gli eventi riceveranno un punteggio e saranno divise in tre fasce di merito che coprono sino al 50% delle spese con voucher sino a 18 mila euro, sino a 9 mila e sino a 4 mila euro.

