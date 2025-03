In rappresentanza del Comune di Alghero, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva si è unito agli amministratori del network G20Spiagge a Sorrento, per lavorare alla nascita del primo hub nazionale per la salvaguardia dell’ambiente delle destinazioni marine italiane.

Clima, rifiuti, erosione, traffico, gestione delle risorse: i temi affrontati durante il summit a Sorrento. «Abbiamo deciso di lavorare insieme, superando schieramenti politici, per trasformare le nostre città in laboratori di innovazione ambientale. Cerchiamo partner, aziende, istituti di ricerca per affrontare questa sfida comune. Le spiagge italiane possono, e devono, diventare un modello di green e blue economy», ha commentato il sindaco di Alghero sulla sua pagina social.

Intanto si avvicina la data del G20S organizzato ad Alghero dal 14 al 16 maggio. Le 20 maggiori destinazioni della penisola associate nel network, che contano da 1 a 7 milioni di presenze turistiche, svilupperanno un confronto che si sta rivelando centrale per il settore che conta il maggior PIL turistico nazionale.

