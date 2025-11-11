Il Parco Nazionale dell’Asinara concede in usufrutto alla società Atp spa un nuovo autobus elettrico all’insegna della mobilità sostenibile. La consegna verrà ufficializzata venerdì 14 novembre alle 10.30, presso la sede dell’Ente Parco, proprietario del mezzo, destinato al servizio urbano della città.

All’incontro saranno presenti il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, il presidente del Parco Nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu, il presidente di ATP SpA, Alessandro Zara, il direttore dell’Ente Parco, Vittorio Gazale, e il direttore generale di ATP SpA, Roberto Mura, che illustreranno i dettagli dell’accordo e le prospettive di collaborazione per una mobilità sempre più sostenibile e integrata tra città e area protetta.

L’autobus elettrico donato dal Parco sarà impiegato per il trasporto urbano da e verso gli imbarchi per l’isola dell’Asinara, servendo anche le fermate tradizionali della linea attiva a Porto Torres, a beneficio di cittadini, visitatori e turisti.

© Riproduzione riservata