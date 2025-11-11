Porto Torres, un nuovo tabernacolo per la chiesa Cristo RisortoL’altro in bronzo era stato rubato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un nuovo tabernacolo per la parrocchia del Cristo Risorto, uno dei luoghi di culto che a Porto Torres sono stati presi di mira dai ladri.
L’ultimo furto sacrilego risale allo scorso mese di agosto, quando da una finestrella, sul retro della chiesa, qualcuno fece irruzione nella sagrestia per trafugare il tabernacolo di bronzo con le pisside contenenti le ostie consacrate, un oggetto sacro esposto su un piedistallo in prossimità dell’altare con i calici dorati.
Sabato 15 novembre dalle ore 17 la cerimonia di inaugurazione del nuovo tabernacolo e del nuovo Fonte battesimale della parrocchia, un evento presieduto da monsignor Antonio Tamponi, amministratore diocesano di Sassari, che officerà la messa eucaristica concelebrata con il parroco don Michele Murgia, con i riti della benedizione delle due opere realizzare con il contributo dell’artista Jacopo Scassellati.
Al termine della liturgia i Cantori della Resurrezione si esibiranno in un breve concerto di brani della tradizione polifonica dedicati all’Eucaristia. Alle 20 la comunità parrocchiale offrirà ai presenti un momento di convivialità.