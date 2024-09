“Le potenzialità del sistema termale di Casteldoria e le opportunità derivanti dalla geotermia per le comunità locali”, è il titolo dell’incontro pubblico promosso dalla Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres con i Comuni di Santa Maria Coghinas e di Viddalba.

L’appuntamento fissato nell’Auditorium comunale di Santa Maria Coghinas per giovedì 3 ottobre alle 16 è una sorta di anteprima del Festival del turismo itinerante e delle attività ludiche e sportive all’aria aperta. Giunta alla quinta edizione, la kermesse dedicata al turismo attivo e alla promozione del vasto patrimonio ambientale, naturalistico, storico, architettonico, enogastronomico, artigianale, artistico e culturale dell’isola – ma anche alla sua fruizione secondo modalitànuove, sostenibili, lente e autentiche – avrà base a Viddalba e coinvolgerà l’intera area compresa tra la Bassa Valle del Coghinas e l’Alta Gallura. L’iniziativa è in calendario dal 4 al 6 ottobre prossimi.

Ma soprattutto il dibattito aperto di giovedì pomeriggio è un’occasione per puntare i riflettori e rilanciare la necessità di venire a capo su una delle più clamorose incompiute del territorio: le terme di Casteldoria, a cavallo tra i territori dei due Comuni della Bassa Valle.

«L’obiettivo è quello di approfondire e analizzare le potenzialità turistiche e sanitarie del sistema termale di Casteldoria, ma anche le opportunità derivanti dalla geotermia per l’isola, come dimostrano i progetti portati avanti in quest’area», spiegano gli organizzatori riferendosi caso unico a livello regionale di Viddalba, dove è in atto un progetto pilota di teleriscaldamento e teleraffrescamento nell’ambito di uno studio nato grazie alla collaborazione tra Comune e Università di Cagliari. Di un tema quanto mai attuale, come certifica l’acceso dibattito in atto in Sardegna sulla transizione energetica, parleranno i promotori dell’iniziativa e alcuni esperti.

Ai lavori moderati da Rosario Musmeci, presidente dell’associazione Camperisti Torres, interverranno Pietro Carbini, sindaco di Santa Maria Coghinas, Marta Gabriel, demoentropologa, Franca Roso, Presidente dell’Ancot, Antonio Fraioli, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma, che si focalizzerà sulle proprietà curative delle acque termali di Casteldoria, Giovanni Andrea Oggiano, sindaco di Viddalba, e Andrea Frattolillo, docente dell’Università di Cagliari. È prevista la partecipazione anche dell’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani.

