Il Comune di Tula mette a bando l’area in località “Giaga”, una zona con possibilità di sviluppo di una serie di servizi turistici.

La manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento in concessione d’uso dei beni di proprietà dell’ente comunale, presso il lago Coghinas, è finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura ha l’obiettivo di mettere in esercizio il fabbricato di proprietà comunale e della vicina area sosta per camper, con annesso parcheggio a servizio del bar ubicati in località "Giaga". La procedura prevede l’affidamento in concessione d’uso per sei anni.

Le istanze devono pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12 del 5 aprile.

Un complesso di servizi turistici per implementare le attività di sviluppo in una splendida area molto apprezzata dai visitatori. Il paesaggio e la natura fanno da cornice ad una zona appetibile per gli imprenditori.

