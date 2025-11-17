Il Comune di Porto Torres aderisce alla Campagna Nazionale “Illumina Novembre - 2025” promossa dall’Associazione Alcase Italia. Si tratta dell'undicesima edizione dell’iniziativa annuale, finalizzata ad aumentare la consapevolezza sulle neoplasie polmonari e a sfidare le percezioni negative diffuse tra i cittadini. In adesione alla Campagna, da venerdì 21 a domenica 22 novembre, il palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale del Comune turritano, si illuminerà di bianco per promuovere consapevolezza, prevenzione e solidarietà verso chi affronta la sfida del cancro al polmone. Questa forma di tumore è la terza neoplasia diagnosticata in Italia, dopo quella della mammella e del colon-retto. Secondo l’ultimo rapporto di fine 2024, nel nostro Paese colpisce circa 45.000 persone, è due volte più frequente negli uomini rispetto alle donne ed è il primo che causa il maggior numero di decessi, anche se, negli ultimi anni, vi è evidenza di un’importante diminuzione nella mortalità, precisamente del 46,4% tra le donne e del 35,5% tra gli uomini under 50. Sono dati estremamente incoraggianti se si considera che questa forma di cancro rappresenta la prima causa di morte oncologica negli uomini giovani adulti e la seconda nelle donne dopo il tumore della mammella. Questa osservazione si aggiunge ai progressi ottenuti, grazie alle recenti innovazioni terapeutiche, nella sopravvivenza dopo la diagnosi di carcinoma polmonare.

© Riproduzione riservata